Завершилось трехдневное выездное обучение в Липецке сразу по двум федеральным программам Центра профессионального развития «Острова» — проект от Росмолодёжь: «На орбиту в профкосмос! Высший пилотаж» для тех, кто учится в высших учебных заведениях или работает с молодёжью в вузах, и «На орбиту в профкосмос! Быстрый старт» для учащихся вузов, колледжей и техникумов. Это сахалинская образовательная программа по формированию культуры профессионального развития, которая проходит в регионах России.

Студенты и молодые специалисты до 35 лет на протяжении трёх дней прокачивали умение строить карьерные планы. В Липецк привезли лучшие практики, методические рекомендации и команду Центра «Острова», которая на практике показала, как работают проводники.

«Липецк — это первый город, куда мы приехали с программой «Проводники профессионального развития». Впереди нас ждут выездные мероприятия в Донецке, Красноярске, Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Новосибирске, Иваново. В каждом городе одновременно проходят две программы для разных целевых аудиторий — среднее профессиональное и высшее образование. Наша задача научить молодежь профессионально развиваться. У Сахалина есть достаточный опыт в том, как на практике строить карьеру. В 2024 году Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным были открыты круглогодичные центры. Наш центр специализируется на профессиональном развитии. Все программы проводятся бесплатно, и по итогам каждый участник получает сертификат. Образовательные программы разработаны на основе методики Центра «Острова» и соответствуют Указу Президента РФ о традиционных духовно-нравственных ценностях российского общества», — рассказывает генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала Сахалинской области Елена Бабина.

Основная цель двух программ – приобретение участниками необходимых компетенций для успешного построения профессиональной траектории в условиях современного рынка труда, соответствующего потребностям регионов. Участники под руководством экспертов составляют индивидуальные планы профессионального развития, участвуют в интерактивных лекциях, практических занятиях и семинарах с ведущими специалистами рынка труда и региональными работодателями.

В основе программы лежат восемь шагов профессионального развития – 22 элемента профессионального состояния, которые должны так или иначе пройти каждый из участников. Инструменты перемещения от элемента к элементу и смыслы этого действия проработаны, пояснили в Центре профессионального развития «Острова».

Молодые специалисты в Липецке получили консультации экспертов, пообщались с потенциальными работодателями региона, обсудили региональные инициативы по поддержке молодёжного предпринимательства и кадрового резерва. По окончании программ каждый участник получил собственный профессиональный профиль развития, адаптированный под региональные особенности трудоустройства и профессиональные предпочтения. Всего в двух образовательных курсах приняло участие 244 человека.

«Представлять свои карьерные перспективы, грамотно оценивать квалификацию и компетенции, понимать адекватность своих амбиций – всё это без жизненного опыта и помощи наставников сложно сделать. Хорошо, что у липецкой молодежи есть возможность проанализировать свои перспективы и понять свои сильные стороны», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Центр профессионального развития «Острова» реализует программу «Проводники смыслов» в рамках федеральной инициативы Росмолодёжи. Эта программа охватывает все регионы России и направлена на системную работу с молодёжью, учитывая современные тенденции рынка труда, общественные ценности и стремление к самореализации. Проект «Острова» стал результатом всероссийского конкурса Росмолодёжи, в котором Сахалинская область вошла в число 12 победителей. На базе Центра осуществляется программа «Проводники профессионального развития», помогающая молодым людям развиваться в соответствии с требованиями современного общества и рынка труда.