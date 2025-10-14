Министерство промышленности, инвестиций и науки Липецкой области продолжает принимать заявки на субсидию для промышленных предприятий. Бизнесмены региона могут подать документы для компенсации затрат на новое оборудование до 20 октября. Компании могут вернуть до 50% от стоимости приобретенного отечественного оборудования. Максимальная сумма субсидии, доступная для одного заявителя, составляет 20 миллионов рублей.

«Меры поддержки предпринимателей Липецкой области позволяют снизить финансовую нагрузку и ускорить процесс технического перевооружения предприятий региона», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Принять участие могут промышленные предприятия Липецкой области, основной вид деятельности которых относится к разделу «C» «Обрабатывающие производства» (ОКВЭД). Субсидия покрывает часть уже понесенных затрат на оборудование, которое было куплено не ранее 1 января 2024 года и является отечественным. Отбор проходит исключительно в электронной форме через систему «Электронный бюджет». Всем участникам рекомендуется заранее проверить пакет документов и убедиться в соответствии требованиям. По всем вопросам можно обратиться в министерство промышленности, инвестиций и науки Липецкой области: Телефоны: +7(4742)22-86-43, +7(4742)22-87-23, +7(4742)22-87-65. E-mail: diir@admlr.lipetsk.ru.