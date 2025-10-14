Министерство промышленности, инвестиций и науки Липецкой области продлевает прием заявок на субсидию для промышленных предприятий. Предприниматели региона могут подать документы на компенсацию затрат на новое оборудование до 20 октября. Предприятия могут вернуть до 50% затрат на приобретение нового отечественного оборудования. Максимальная сумма субсидии для одного заявителя составляет 20 млн рублей.

«Меры поддержки предпринимателей Липецкой области позволяют снизить финансовую нагрузку и ускорить процесс технического перевооружения предприятий региона», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Промышленные предприятия Липецкой области могут принять участие в программе, если их основной вид деятельности относится к разделу «C» «Обрабатывающие производства» (ОКВЭД). Субсидия доступна для покрытия части затрат на оборудование, приобретенное не ранее 1 января 2024 года и произведенное в России. Отбор участников осуществляется в электронной форме через систему «Электронный бюджет». Рекомендуется заранее проверить комплект документов и убедиться, что они соответствуют требованиям. Для получения дополнительной информации можно обратиться в министерство промышленности, инвестиций и науки Липецкой области. Контактные данные: телефоны +7(4742)22-86-43, +7(4742)22-87-23, +7(4742)22-87-65, электронная почта diir@admlr.lipetsk.ru.