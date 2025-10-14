новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Официальное опубликование

Постановление администрации городского округа город Елец от 13.10.2025 № 2192 «О внесении изменений в постановление администрации города Ельца от 18.10.2013 № 1598 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для повышения экономического потенциала городского округа город Елец» (с изменениями от 14.07.2014 №1213, от 19.11.2014 №2030, от 30.03.2015 №467, от 24.12.2015 №2145, от 28.11.2016 №2561, от 26.12.2016 №2901, от 15.05.2017 №818, от 25.12.2017 №2282, от 22.03.2018 №406, от 01.06.2018 №841, от 24.10.2018 №1749, от 25.12.2018 №2173, от 05.03.2019 №340, от 30.10.2019 №1778, от 24.12.2019 №2178, от 25.02.2020 №223, от 29.06.2020 №743,от 26.11.2020 №1570, от 17.12.2020 №1714, от 11.03.2021 №298, от 08.09.2021 №13 56, от 28.12.2021 №1989, от 09.03.2022 №395, от 07.07.2022 №1380, от 21.10.2022 №1547,от 09.12.2022 №15 92, от 26.12.2022 №1609, от 20.02.2023 №52, от 31.07.2023 №173, от 19.12.2023 №824, от 08.02.2024 №148, от 11.10.2024 №1760, от 17.12.2024 №223 5, от 21.03.2025 №627)»

