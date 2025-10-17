новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Официальное опубликование

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ седьмого созыва 38 сессия решение от 17.10.2025 № 314 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа город Елец от 24.01.2025 № 23 6 «О дополнительных мерах социальной поддержки гражданам Российской Федерации и иностранным гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации для выполнения задач специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей и (или) по отражению вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации, в ходе вооруженной провокации на Государственной границе Российской Федерации и приграничных территориях субъектов Российской Федерации, прилегающих к районам проведения специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей в 2025 году» (с изменениями от 17.07.2025 № 296)»

0 1
Скачать
Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

Постановление администрации городского округа город Елец от…

Постановление администрации городского округа город Елец от…

Информационное сообщение о проведении аукциона в электронной…

Информационное сообщение о проведении аукциона в электронной…

Постановление администрации городского округа город Елец от…

1 из 247
Новости ВРФ