СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ седьмого созыва 38 сессия решение от 17.10.2025 № 320 «О внесении изменений в Положение «О некоторых гарантиях депутатам, замещающим должность в Совете депутатов городского округа город Елец на постоянной основе», принятое решением Совета депутатов городского округа город Елец от 16.09.2016 № 384 (с изменениями от 10.03.2017 № 429, от 02.03.2018 № 53, от 25.12.2019 № 202, от 27.11.2020 № 260, от 04.02.2022 № 3 69, от 28.10.2022 № 17, от 10.03.2023 № 51, от 22.09.2023 № 89, от 16.07.2024 № 165, от 15.08.2024 № 176, от 24.12.2024 № 231)»