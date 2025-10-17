СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ седьмого созыва 38 сессия решение от 17.10.2025 № 319 «О внесении изменения в Положение о некоторых гарантиях выборному должностному лицу местного самоуправления городского округа город Елец, замещающему должность на постоянной основе, и мерах по материальному и социальному обеспечению должностных лиц контрольно-счетного органа городского округа город Елец, замещающих муниципальные должности, принятое решением Совета депутатов городского округа город Елец от 16.09.2016 № 382 (с изменениями от 02.03.2018 № 51, от 25.12.2019 № 201, от 27.11.2020 № 259, от 04.02.2022 № 3 67, от 02.12.2022 № 28, от 10.03.2023 № 50, от 22.09.2023 № 92, от 16.07.2024 № 168, от 15.08.2024 № 178, от 24.12.2024 №234)»