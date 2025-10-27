Актер театра «Бенефис» города Ельца Евгений Ермаков и актриса Липецкого драматического театра имени Л.Н. Толстого Екатерина Кобзарь приняли участие в Выездной школе Вахтанговского театра, которая прошла с 10 по 17 октября в Подмосковье. В программе участвовали 50 артистов из разных регионов России.

В Театральном институте имени Бориса Щукина прошло торжественное открытие школы. На церемонии выступили ректор института, Евгений Князев, народный артист России и Секретарь СТД РФ. Также выступили Павел Любимцев, заслуженный деятель искусств России и заведующий кафедрой мастерства актера, и Кирилл Крок, директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова и Секретарь СТД РФ. Его заместители Антон Прохоров и Алексей Никитин также приняли участие в мероприятии.

В течение недели участники посещали мастер-классы по актерскому мастерству, сценической речи и пластике. Они работали над этюдами по «Маленьким трагедиям» Пушкина под руководством режиссера Эльдара Трамова. Также участники встретились с артистами Вахтанговского театра Юлией Рутберг, Виктором Добронравовым и Анной Дубровской. Итоговый показ состоялся 16 октября, где участники продемонстрировали свои навыки. По завершении школы все участники получили дипломы.

Программа школы направлена на профессиональное развитие артистов из регионов.

«Творческие профессии, как и любые другие, требуют постоянного повышения квалификации, профессионального роста, перенятия опыта у признанных мастеров. Замечательно, что липецкие артисты с интересом используют возможности обучения, чтобы оттачивать свое мастерство и дарить свой талант зрителям», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.