В Центре опережающей профессиональной подготовки Липецкой области школьники могут попробовать себя в востребованных профессиях в сфере химии и медицины.

На профориентационных марафонах ученики 8-9 классов не просто знакомятся с теорией, а погружаются в практическую работу. Одним из ключевых партнеров ЦОПП выступает Липецкий металлургический колледж. Под руководством преподавателя Данилы Козырева студенты колледжа наглядно демонстрируют школьникам весь алгоритм химического анализа: от точных измерений и смешения реактивов до наблюдения за химическими реакциями. Юные наставники объясняют, как эти знания применяются в реальном промышленном производстве.

Кроме того, в ЦОПП Липецкой области проходит обучение школьников по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за больными». Участники осваивают базовые медицинские навыки под руководством опытных наставников. Дополнительный курс «Медицинский регистратор» позволяет понять изнутри работу медицинской организации.

Практико-ориентированный подход – основа обучения в ЦОПП. Студенты и преподаватели Елецкого медицинского колледжа провели для школьников мастер-класс, где показали, как накладывать наружные швы, проводить сердечно-лёгочную реанимацию и применять приемы тактической медицины. Будущие фельдшеры делились со школьниками знаниями, которые ежедневно используются для спасения жизней, а ребята могли отработать эти навыки на специальных манекенах.

«Развитие системы ранней профориентации – это стратегическая инвестиция в будущее Липецкой области. В Центре опережающей подготовки детям помогают сделать осознанный выбор профессии», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Центр опережающей профессиональной подготовки Липецкой области был создан в 2022 году в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» Национального проекта «Образование». С 2025 года развитие этой системы будет продолжено в рамках нового национального проекта «Молодежь и дети».