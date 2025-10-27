Поставки соевого масла из Липецкой области за рубеж выросли более чем в два раза. Согласно оперативным данным ФГБУ «Агроэкспорт», на 12 октября Липецкая область отправила на зарубежные рынки свыше 7,5 тыс. тонн соевого масла, увеличив экспорт этого продукта в 2,3 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Самым крупным импортером традиционно является Республика Беларусь. Туда с начала года уже было отправлено 4,5 тыс. тонн этого продукта. Впервые в 2025 году импортировала соевое масло из Липецкой области Индия. Также липецкое соевое масло поставляется в Китай и страны ближнего зарубежья.

Региональное министерство сельского хозяйства сообщило, что Липецкая область начала экспорт соевого масла в 2022 году после открытия крупного завода по переработке этой культуры. За первый год работы завода область экспортировала около 1400 тонн соевого масла, а в прошлом году объем экспорта достиг 8,4 тысяч тонн. Ожидается, что с открытием еще одного крупного завода по переработке рапса и сои до конца года, экспорт соевого масла значительно возрастет.

«Соя – очень перспективная культура. В этом году отмечается рост урожайности сои в регионе – почти на треть по сравнению с прошлогодней. В некоторых хозяйствам собирают почти по 30 центнеров с гектара», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.