Страховщиком пенсионных накоплений может быть Социальный фонд России или негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Липчане, желающие сменить своего страховщика, могут обратиться с соответствующим заявлением в Отделение СФР по Липецкой области до 1 декабря 2025 года.

Для перевода пенсионных накоплений из НПФ в СФР необходимо лично подать заявление в клиентской службе Отделения СФР по Липецкой области или на портале Госуслуг, если имеется усиленная электронная подпись. При переводе пенсионных накоплений в негосударственный пенсионный фонд липчанам необходимо сначала заключить договор с выбранным фондом об обязательном пенсионном страховании, а уже после этого подать заявление в Отделение СФР по Липецкой области, указав данные договора.

С начала года в региональное Отделение СФР поступило 1912 заявлений от жителей региона на смену страховщика. Жители Липецкой области могут воспользоваться двумя вариантами перевода средств: срочным и досрочным. Если липчане выбирают срочный перевод средств, то он производится по истечении пяти лет с года подачи заявления. При этом гарантируется сохранность суммы и инвестиционного дохода в полном объеме. При выборе досрочного варианта, средства пенсионных накоплений переводятся к новому страховщику со следующего года, но при этом полностью или частично теряется инвестиционный доход, сформированный у предыдущего страховщика, рассказали в Отделении Социального фонда России по Липецкой области.

Напоминаем, что пенсионные накопления формируются у работающих граждан, родившихся в 1967 году и позже, у всех участников государственной программы софинансирования пенсий и у тех, кто использовал материнский капитал для формирования накопительной части пенсии. В период с 2002 по 2004 годы накопительная часть пенсии обязательно формировалась у мужчин 1953–1966 годов рождения и у женщин 1957–1966 годов рождения. Если у вас возникли вопросы, вы можете обратиться на горячую линию по телефону: 8(800)100-00-01 в рабочие часы.

«Формирование пенсии – сложный финансовый механизм. Чтобы липчане понимали его принципы, региональное отделение Соцфонда постоянно проводить информкампании. Также существует множество каналов связи с СФР, где всегда готовы дать четкую и понятную консультацию», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.