Региональное совещание «Молодой Гвардии» прошло в Липецке. Мероприятие состоялось на базе Городского молодёжного центра и собрало активистов со всей области.

В совещании приняли участие представители регионального штаба, руководители и активисты муниципальных отделений. С приветственным словом к участникам обратился руководитель команды «Молодой Гвардии» Даниил Перов, отметив важность вовлеченности молодёжи в общественно-политическую жизнь региона и значимость проектов молодёжного крыла «Единой России» в формировании будущего Липецкой области.

На встрече были подведены итоги деятельности муниципальных отделений, обсуждены ключевые направления работы на ближайшее время и планы по реализации федеральных проектов движения. Особое внимание было уделено вопросам оказания адресной помощи участникам специальной военной операции и их семьям, развитию гуманитарных миссий и координации работы местных штабов. По завершении совещания состоялась церемония награждения наиболее активных участников липецкого штаба «Молодой Гвардии» за их вклад в развитие молодёжного движения в регионе.

«Рассчитываем на наших молодогвардейцев. Хочется, чтобы к ним присоединялось как можно больше ребят — с такой же активной позицией. Уверен, в дальнейшем так и будет», — считает губернатор Липецкой области Игорь Артаомнов.