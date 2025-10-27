Новая выставка «Семёновы-Тян-Шанские и Русское географическое общество» открылась в усадьбе Рязанка Чаплыгинского района. Экспозиция рассказывает о жизни и деятельности знаменитой семьи. Гости музея могут проследить, как тесно переплетались судьбы нескольких поколений Семёновых-Тян-Шанских с историей одного из старейших географических обществ мира.

На церемонии открытия присутствовали представители министерства культуры региона, сотрудники музеев, учёные и прямые потомки прославленной династии. Мария Хворова, праправнучка Петра Петровича Семёнова-Тян-Шанского, поделилась своими впечатлениями от недавней экспедиции Русского географического общества на Тянь-Шань, куда отправилась, чтобы своими глазами увидеть места, связанные с легендарными путешествиями предка.

Александр Богданов, автор концепции выставки, провёл первую экскурсию для посетителей. Он подробно представил каждый экспонат, включая бюсты членов семьи, их личные вещи, уникальные документы, макет императорской яхты «Штандарт» и разветвлённое генеалогическое древо.

«Музей-усадьбу Семенова-Тян-Шанского по праву можно назвать не просто исторической достопримечательностью липецкого края, а также исследовательским и просветительским центром. Благодаря реализуемым здесь проектам не только липчане, но и жители других регионов узнают много интересного из прошлого нашей страны», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.