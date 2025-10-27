VI ежегодный фестиваль IT-культуры открылся в торгово-развлекательном центре «Ривьера» в Липецке. В церемонии открытия приняли участие министр цифрового развития и искусственного интеллекта Липецкой области Станислав Корниенко, представители ведущих IT-компаний.

Фестиваль предлагает гостям полное погружение в мир технологий будущего. В течение всего дня в Центральном атриуме работала масштабная интерактивная выставка, где каждый желающий мог испытать возможности виртуальной и дополненной реальности (VR/AR), познакомиться с принципами работы нейросетей, 3D-моделирования, робототехники и разработки компьютерных игр (GameDev).

Эксперты из колледжей, технопарков и IT-центров региона продемонстрировали свои цифровые разработки. Открытие фестиваля в ТРЦ «Ривьера» стало лишь началом масштабной программы. В течение всей недели мероприятия будут проходить на различных площадках региона.

Познакомиться с подробной программой и зарегистрироваться на события можно на официальном сайте фестиваля: 2025.itfest.site.

«Такие фестивали – важная инвестиция в цифровое будущее Липецкой области. Здесь мы не просто показываем технологии, а растим новое поколение специалистов, которые будут развивать цифровую экономику региона. Надеюсь, для многих школьников и студентов этот праздник технологий станет первым шагом к успешной карьере в IT», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.