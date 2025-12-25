СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ седьмого созыва 40 сессия решение от 24.12.2025 № 343 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Ельца от 30.05.2008 № 264 «О проекте Положения «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ельца» (с изменениями от 09.09.2008 № 299, от 14.05.2009 № 3 71, от 19.06.2009 № 391, от 16.07.2010 № 483, от 24.08.2012 № 15, от 25.12.2013 № 132, от 03.08.2015 № 279, от 12.08.2016 № 365, от 23.05.2017 №448, от 16.02.2018 №47)»