ООО «ЕТМ-Технолоджи» – динамично развивающаяся строительно-монтажная компания, подвела итоги участия в нацпроекте «Эффективная и конкурентная экономика». Благодаря совместной работе с экспертами Регионального центра компетенций (РЦК) предприятию удалось увеличить производительность в полтора раза.

Имея за плечами более 12 лет опыта и 60 реализованных проектов в пищевой, химической и фармацевтической отраслях по всей России, ООО «ЕТМ- Технолоджи» сделала ставку на внутренние преобразования. Площадкой для изменений стал монтаж технологического оборудования. Именно здесь эксперты РЦК вместе с командой предприятия искали скрытые потери и возможности для роста.

«РЦК ощутимо помогает бизнесу, поддерживает долгосрочные программы по оптимизации, а также разрабатывает понятные методы работы не только для заводов, но и для социальной сферы — поликлиник, библиотек и других учреждений. Это очень серьезный вклад в повышение эффективности работы предприятий и организаций», – отметил Игорь Артамонов.

В результате производительность увеличилась на 42,9%. Работу систематизировали благодаря стандартизации: разработали строгие регламенты для сварщиков и монтажников и внедрили систему ежедневных заданий с понятными KPI. Важную роль сыграло внедрение принципов 5С, что оптимизировало рабочие места, повысило безопасность труда и ускорило рабочий процесс. Благодаря системе «заказ на завтра» и адресного хранения материалов время ожидания на складе сократилось на 50%. Теперь логистические процессы стали более эффективными, а специалисты начинают монтаж без задержек.

Федеральный проект «Производительность труда», входящего в состав национального проекта «Эффективная и конкурентоспособная экономика» действует до 2030 года. Узнать о критериях отбора и подать заявку на участие можно на платформе производительность.рф.