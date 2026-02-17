Больше 90 предпринимателей собрались в Центре управления регионом, чтобы разобраться в поправках к закону о государственном языке. Ещё 50 подключились онлайн. Тема новая, а время на подготовку ограничено: с 1 марта 2026 года вступают в силу требования, обязывающие бизнес использовать русский язык в вывесках, ценниках и рекламе.

Организаторами конференции «Русский язык в рекламе и вывесках: новые нормы с 1 марта 2026 года» выступили министерство экономического развития Липецкой области, департамент развития территории Липецка, УФАС по Липецкой области и эксперты-практики.

С 1 марта 2026 года на русском языке должны выполняться вывески и названия точек продаж, ценники и описания товаров и услуг, рекламные материалы и условия акций. Исключение – зарегистрированные товарные знаки на английском языке: на них новые требования не распространяются. За нарушение предусмотрены штрафы: для ИП – от 2 тысяч рублей, для юрлиц – до 500 тысяч рублей. Администрация Липецка дорабатывает нормативную базу – решения будут масштабированы на всю область.

Чтобы бизнес не остался один на один с новыми правилами, на площадке Центра «Мой бизнес» заработал Штаб юридической помощи креативным предпринимателям при министерстве экономического развития Липецкой области. Проект создан для бесплатной поддержки: консультации юристов, шаблоны документов, разбор сложных случаев с рекламой и авторским правом.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов отметил, что регион предпринимает все необходимые меры для того, чтобы изменения в законодательстве не мешали работе бизнеса. По его словам, одна из ключевых задач – своевременно информировать предпринимателей о новых нормативных актах и помогать им адаптироваться к новым условиям. В этом контексте создание Штаба юридической помощи является важным шагом.