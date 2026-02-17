Больше 90 предпринимателей собрались в Центре управления регионом, чтобы разобраться в поправках к закону о государственном языке. Ещё 50 подключились онлайн. Тема новая, а время на подготовку ограничено: с 1 марта 2026 года вступают в силу требования, обязывающие бизнес использовать русский язык в вывесках, ценниках и рекламе.

Организаторами конференции «Русский язык в рекламе и вывесках: новые нормы с 1 марта 2026 года» выступили министерство экономического развития Липецкой области, департамент развития территории Липецка, УФАС по Липецкой области и эксперты-практики.

С 1 марта 2026 года на русском языке должны выполняться вывески и названия точек продаж, ценники и описания товаров и услуг, рекламные материалы и условия акций. Исключение – зарегистрированные товарные знаки на английском языке: на них новые требования не распространяются. За нарушение предусмотрены штрафы: для ИП – от 2 тысяч рублей, для юрлиц – до 500 тысяч рублей. Администрация Липецка дорабатывает нормативную базу – решения будут масштабированы на всю область.

Для того чтобы бизнес мог успешно адаптироваться к новым правилам, на платформе Центра «Мой бизнес» был запущен Штаб юридической помощи для креативных предпринимателей, функционирующий под эгидой министерства экономического развития Липецкой области. Этот проект предоставляет бесплатную поддержку в виде юридических консультаций, шаблонов документов, а также анализа сложных ситуаций, связанных с рекламой и авторским правом.

«Мы внимательно следим за тем, чтобы изменения в законодательстве не становились препятствием для работы бизнеса. Задача региона – и проинформировать предпринимателей о новых нормах, и помочь им адаптироваться максимально комфортно. Создание Штаба юридической помощи – важный шаг в этом направлении», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.