Больше 90 предпринимателей собрались в Центре управления регионом, чтобы разобраться в поправках к закону о государственном языке. Ещё 50 подключились онлайн. Тема новая, а время на подготовку ограничено: с 1 марта 2026 года вступают в силу требования, обязывающие бизнес использовать русский язык в вывесках, ценниках и рекламе.

Конференцию «Русский язык в рекламе и вывесках: новые нормы с 1 марта 2026 года» организовали Министерство экономического развития Липецкой области, департамент развития Липецка, УФАС региона и практикующие эксперты.

С 1 марта 2026 года на русском языке должны выполняться вывески и названия точек продаж, ценники и описания товаров и услуг, рекламные материалы и условия акций. Исключение – зарегистрированные товарные знаки на английском языке: на них новые требования не распространяются. За нарушение предусмотрены штрафы: для ИП – от 2 тысяч рублей, для юрлиц – до 500 тысяч рублей. Администрация Липецка дорабатывает нормативную базу – решения будут масштабированы на всю область.

Чтобы бизнес не остался один на один с новыми правилами, на площадке Центра «Мой бизнес» заработал Штаб юридической помощи креативным предпринимателям при министерстве экономического развития Липецкой области. Проект создан для бесплатной поддержки: консультации юристов, шаблоны документов, разбор сложных случаев с рекламой и авторским правом.

«Мы внимательно следим за тем, чтобы изменения в законодательстве не становились препятствием для работы бизнеса. Задача региона – и проинформировать предпринимателей о новых нормах, и помочь им адаптироваться максимально комфортно. Создание Штаба юридической помощи – важный шаг в этом направлении», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.