На Грязинской площадке особой экономической зоны «Липецк» состоялся семинар-тренинг «Кибербезопасность промышленных предприятий: 2026». Мероприятие собрало более 70 руководителей и профильных специалистов по информационной защите индустриальных компаний, включая представителей предприятий-резидентов ОЭЗ. Главной темой обсуждения стала проблема внутренних угроз в корпоративных сетях, которые приходят на смену традиционным внешним атакам.

Участники рассмотрели актуальные вызовы 2026 года, среди которых были выделены промт-инъекции, использование ИИ-агентов и программ-вымогателей. Генеральный директор компании «Региональные системы комплексной безопасности» Руслан Дорошенко обратил внимание собравшихся на тревожную статистику: более трети успешных кибератак на российские компании в минувшем году были реализованы через подрядные организации.

Министр цифрового развития и искусственного интеллекта Липецкой области Станислав Корниенко поделился информацией о различных типах киберразведки и подчеркнул риски, которые часто игнорируются бизнес-сообществом. Представители компаний «Лаборатория Касперского» и «Ребренди Ко» на конкретных примерах показали уязвимости систем защиты, которые ранее считались неприступными. Олег Коваленко, руководитель липецкого кампуса «Школы 21», рассказал участникам о возможностях бесплатного обучения цифровым профессиям и этичном использовании технологий искусственного интеллекта.

Также в рамках мероприятия прошёл тренинг по социальной инженерии от нейропсихолога и когнитолога Льва Малазония. В интерактивном формате специалисты смогли на собственном опыте убедиться, каким образом злоумышленники получают конфиденциальные данные и пароли, воздействуя на человеческий фактор, который по итогам обсуждения был признан одной из наиболее серьезных уязвимостей.

«Для повышения качества жизни населения мы внедряем электронные сервисы практически во все сферы. Разумеется, это требует обеспечения киберзащиты высокого уровня. Имеющиеся у нашего партнёра наработки и инструменты позволят защитить граждан от мошенников, предотвратить вред, который сетевые угрозы могут нанести бизнесу и населению, и в целом повысить уровень качества внедряемых нами цифровых сервисов», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Организаторами семинара-тренинга выступили компании «Региональные Системы Комплексной Безопасности» и «МОНТ» при поддержке правительства Липецкой области, минцифры и ИИ региона, «Лаборатории Касперского», «Ребренди Консалтинг», АНО «Цифровой регион. Липецк», липецкого отделения «Деловая Россия» и РЦФГ Липецкой области.