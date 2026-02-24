На Грязинской площадке особой экономической зоны «Липецк» состоялся семинар-тренинг «Кибербезопасность промышленных предприятий: 2026». Мероприятие собрало более 70 руководителей и профильных специалистов по информационной защите индустриальных компаний, включая представителей предприятий-резидентов ОЭЗ. Главной темой обсуждения стала проблема внутренних угроз в корпоративных сетях, которые приходят на смену традиционным внешним атакам.

На встрече обсудили важные проблемы, с которыми столкнутся компании в 2026 году. Среди них были упомянуты такие угрозы, как использование промт-инъекций, внедрение ИИ-агентов и атаки программ-вымогателей. Руслан Дорошенко, генеральный директор «Региональных систем комплексной безопасности», подчеркнул серьёзность ситуации, отметив, что более трети успешных кибератак на отечественные предприятия в прошлом году произошли с участием подрядчиков.

Министр цифрового развития и искусственного интеллекта Липецкой области Станислав Корниенко рассказал о различных видах киберразведки и обозначил риски, которые зачастую остаются без должного внимания бизнес-сообщества. Представители «Лаборатории Касперского» и «Ребренди Ко» на практических примерах продемонстрировали уязвимости систем защиты, считавшихся ранее неуязвимыми. Руководитель липецкого кампуса «Школы 21» Олег Коваленко проинформировал участников о возможностях бесплатного освоения цифровых профессий и этичного применения технологий ИИ.

Также в рамках мероприятия прошёл тренинг по социальной инженерии от нейропсихолога и когнитолога Льва Малазония. В интерактивном формате специалисты смогли на собственном опыте убедиться, каким образом злоумышленники получают конфиденциальные данные и пароли, воздействуя на человеческий фактор, который по итогам обсуждения был признан одной из наиболее серьезных уязвимостей.

«Для повышения качества жизни населения мы внедряем электронные сервисы практически во все сферы. Разумеется, это требует обеспечения киберзащиты высокого уровня. Имеющиеся у нашего партнёра наработки и инструменты позволят защитить граждан от мошенников, предотвратить вред, который сетевые угрозы могут нанести бизнесу и населению, и в целом повысить уровень качества внедряемых нами цифровых сервисов», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Организаторами семинара-тренинга выступили компании «Региональные Системы Комплексной Безопасности» и «МОНТ» при поддержке правительства Липецкой области, минцифры и ИИ региона, «Лаборатории Касперского», «Ребренди Консалтинг», АНО «Цифровой регион. Липецк», липецкого отделения «Деловая Россия» и РЦФГ Липецкой области.