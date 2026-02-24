Общероссийский конкурс песенной поэзии имени Н.Н. Добронравова Знание.Авторы проводит прием заявок до 31 марта. Авторы стихотворных произведений в возрасте от 14 лет, а также коллективы авторов могут подать до трех заявок на платформе Общества «Знание». Объем конкурсного произведения не должен превышать 24 строки. Работы принимаются по восьми тематическим направлениям: «О защитниках Отечества», «О Родине», «О дружбе», «Для детей», «Любовная лирика», «О семье», «Труд, призвание, выбор жизненного пути» и «Открытая тема».

Победители конкурса смогут создать музыкальное произведение на свой поэтический текст — оно будет написано известным российским композитором. Они также получат возможность принять участие в гала-концерте ко дню рождения Н.Н. Добронравова в ноябре. Конкурс Знание.Авторы направлен на сохранение и развитие традиций отечественной песенной поэзии, выявление новых авторов, чье творчество отличается художественной зрелостью и ответственной гражданской позицией. Подробная информация о каждом направлении, сроках и порядке участия представлена в Положении конкурса.

Конкурс реализуется Обществом «Знание» по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина в рамках национального проекта «Молодежь и дети». С ноября уже поступило 5154 заявки от 2483 авторов. Участники представляют 87 регионов России и Республику Беларусь.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подчеркнул, что в нашем регионе много талантливых писателей, создающих выдающиеся произведения. Конкурс, организованный Обществом «Знание», предоставит им возможность проявить себя. Мы искренне желаем им успеха, и если они одержат победу, это станет значительной гордостью для всей области.