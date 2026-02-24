новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Без рубрики

0 1

Общероссийский конкурс песенной поэзии имени Н.Н. Добронравова Знание.Авторы проводит прием заявок до 31 марта. Авторы стихотворных произведений в возрасте от 14 лет, а также коллективы авторов могут подать до трех заявок на платформе Общества «Знание». Объем конкурсного произведения не должен превышать 24 строки. Работы принимаются по восьми тематическим направлениям: «О защитниках Отечества», «О Родине», «О дружбе», «Для детей», «Любовная лирика», «О семье», «Труд, призвание, выбор жизненного пути» и «Открытая тема».

Победители конкурса смогут создать музыкальное произведение на свой поэтический текст — оно будет написано известным российским композитором. Они также получат возможность принять участие в гала-концерте ко дню рождения Н.Н. Добронравова в ноябре. Конкурс Знание.Авторы направлен на сохранение и развитие традиций отечественной песенной поэзии, выявление новых авторов, чье творчество отличается художественной зрелостью и ответственной гражданской позицией. Подробная информация о каждом направлении, сроках и порядке участия представлена в Положении конкурса

Конкурс реализуется Обществом «Знание» по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина в рамках национального проекта «Молодежь и дети».  С ноября уже поступило 5154 заявки от 2483 авторов. Участники представляют 87 регионов России и Республику Беларусь.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подчеркнул, что в нашем регионе много талантливых писателей, создающих выдающиеся произведения. Конкурс, организованный Обществом «Знание», предоставит им возможность проявить себя. Мы искренне желаем им успеха, и если они одержат победу, это станет значительной гордостью для всей области.

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

1 из 832
Новости ВРФ