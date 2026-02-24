На Грязинской территории особой экономической зоны «Липецк» прошёл семинар-тренинг под названием «Кибербезопасность промышленных предприятий: взгляд в 2026 год». В мероприятии приняли участие свыше 70 руководителей и экспертов по информационной безопасности из индустриальных компаний, в том числе представители предприятий-резидентов ОЭЗ. Основное внимание было уделено проблеме внутренних угроз в корпоративных сетях, которые в настоящее время становятся всё более актуальными, заменяя собой традиционные внешние атаки.

Участники рассмотрели актуальные вызовы 2026 года, среди которых были выделены промт-инъекции, использование ИИ-агентов и программ-вымогателей. Генеральный директор компании «Региональные системы комплексной безопасности» Руслан Дорошенко обратил внимание собравшихся на тревожную статистику: более трети успешных кибератак на российские компании в минувшем году были реализованы через подрядные организации.

Министр цифрового развития и искусственного интеллекта Липецкой области Станислав Корниенко рассказал о различных видах киберразведки и обозначил риски, которые зачастую остаются без должного внимания бизнес-сообщества. Представители «Лаборатории Касперского» и «Ребренди Ко» на практических примерах продемонстрировали уязвимости систем защиты, считавшихся ранее неуязвимыми. Руководитель липецкого кампуса «Школы 21» Олег Коваленко проинформировал участников о возможностях бесплатного освоения цифровых профессий и этичного применения технологий ИИ.

Также в рамках мероприятия прошёл тренинг по социальной инженерии от нейропсихолога и когнитолога Льва Малазония. В интерактивном формате специалисты смогли на собственном опыте убедиться, каким образом злоумышленники получают конфиденциальные данные и пароли, воздействуя на человеческий фактор, который по итогам обсуждения был признан одной из наиболее серьезных уязвимостей.

«Для повышения качества жизни населения мы внедряем электронные сервисы практически во все сферы. Разумеется, это требует обеспечения киберзащиты высокого уровня. Имеющиеся у нашего партнёра наработки и инструменты позволят защитить граждан от мошенников, предотвратить вред, который сетевые угрозы могут нанести бизнесу и населению, и в целом повысить уровень качества внедряемых нами цифровых сервисов», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Организаторами семинара-тренинга выступили компании «Региональные Системы Комплексной Безопасности» и «МОНТ» при поддержке правительства Липецкой области, минцифры и ИИ региона, «Лаборатории Касперского», «Ребренди Консалтинг», АНО «Цифровой регион. Липецк», липецкого отделения «Деловая Россия» и РЦФГ Липецкой области.