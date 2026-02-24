До 31 марта продолжается прием заявок на Общероссийский конкурс песенной поэзии имени Н. Н. Добронравова, организованный проектом Знание.Авторы. Участники в возрасте от 14 лет могут подать до трех произведений на платформе Общества «Знание». Конкурсные работы должны быть стихотворными и не превышать 24 строк. Прием осуществляется по восьми тематическим категориям: «О защитниках Отечества», «О Родине», «О дружбе», «Для детей», «Любовная лирика», «О семье», «Труд, призвание, выбор жизненного пути» и «Открытая тема».

Победители конкурса смогут создать музыкальное произведение на свой поэтический текст — оно будет написано известным российским композитором. Они также получат возможность принять участие в гала-концерте ко дню рождения Н.Н. Добронравова в ноябре. Конкурс Знание.Авторы направлен на сохранение и развитие традиций отечественной песенной поэзии, выявление новых авторов, чье творчество отличается художественной зрелостью и ответственной гражданской позицией. Подробная информация о каждом направлении, сроках и порядке участия представлена в Положении конкурса.

Конкурс реализуется Обществом «Знание» по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина в рамках национального проекта «Молодежь и дети». С ноября уже поступило 5154 заявки от 2483 авторов. Участники представляют 87 регионов России и Республику Беларусь.

«Среди липчан много талантливых авторов, которые создают потрясающие произведения. Конкурс Общества «Знания» поможет им заявить о себе. Желаем им удачи, и, в случае победы, это будет большой гордостью для всего региона», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.