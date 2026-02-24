В областном центре увеличили единовременную муниципальную выплату для жителей Липецка, заключающих контракт о прохождении военной службы. Сумма повышена до 600 тысяч рублей. Эти средства будут выплачиваться дополнительно к региональным и федеральным мерам поддержки.

Напомним, ранее по инициативе губернатора Липецкой области Игоря Артамонова были увеличены региональные выплаты:

– до 1 миллиона рублей – при заключении контракта с Министерством обороны РФ;

– до 1,5 миллиона рублей – при заключении контракта для службы в войсках беспилотных систем.

«Защитники Родины должны ощущать поддержку не только от государства, но и от своей области, своего города. Повышение выплат – это ещё один шаг, чтобы каждый, кто решит встать на защиту страны, был уверен: его ценят и ждут дома», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Узнать подробности о заключении контракта можно на сайте контракт48.рф, по телефону 117 или в военкоматах Липецкой области.