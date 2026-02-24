В областном центре, Липецке, размер единовременной муниципальной выплаты для граждан, заключающих контракт на военную службу, был увеличен. Теперь сумма составляет 600 тысяч рублей. Эти деньги будут предоставлены в дополнение к региональным и федеральным программам поддержки.

Напомним, ранее по инициативе губернатора Липецкой области Игоря Артамонова были увеличены региональные выплаты:

– до 1 миллиона рублей – при заключении контракта с Министерством обороны РФ;

– до 1,5 миллиона рублей – при заключении контракта для службы в войсках беспилотных систем.

«Защитники Отечества должны чувствовать поддержку не только от государства, но и от своего региона, своего города. Увеличение выплат – это дополнительный шаг, чтобы каждый, кто принимает решение встать на защиту страны, знал: дома его ценят и ждут», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Узнать подробности о заключении контракта можно на сайте контракт48.рф, по телефону 117 или в военкоматах Липецкой области.