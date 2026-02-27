новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Официальное опубликование

Постановление администрации городского округа город Елец от 25.02.2026 № 274 «О признании утратившим силу постановления администрации городского округа город Елец от 15.07.2020 № 805 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Включение в состав участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»»

