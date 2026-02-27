новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Официальное опубликование

Постановление администрации городского округа город Елец от 25.02.2026 № 275 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Елец от 24.12.2021 № 1981 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа город Елец» (с изменениями от 05.08.2022 № 1432, от 22.11.2022 № 1573, от 03.02.2023 № 22, от 30.05.2023 № 120, от 24.07.2023 №172, от 19.09.2023 № 218, от 30.10.2023 № 339, от 15.12.2023 № 743, от 08.02.2024 №159, от 08.04.2024 № 530, от 22.05.2024 № 807, от 11.07.2024 № 1148, от 19.09.2024 № 1585, от 11.10.2024 № 1761, от 02.11.2024 № 1902, от 27.12.2024 №2339, от 26.02.2025 № 436, от 23.04.2025 № 859, от 25.06.2025 № 1276, от 01.08.2025 № 1591, от 02.10.2025 № 2098, от 17.11.2025 № 2422, от 23.12.2025 № 2843, от 04.02.2026 № 122)»

0 0
Скачать
Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ ЛИПЕЦКОЙ…

СООБЩЕНИЕ организационного комитета по проведению публичных…

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ ЛИПЕЦКОЙ…

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ ЛИПЕЦКОЙ…

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ ЛИПЕЦКОЙ…

1 из 273
Новости ВРФ