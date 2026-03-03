В Липецкую область переехала новый врач-терапевт — Абидат Вагабова. Она окончила Дагестанскую государственную медицинскую академию в 2013 году, прошла интернатуру по специальности «Терапия» с 2013 по 2014 годы, имеет первую квалификационную категорию. Стаж работы в сфере здравоохранения более 10 лет.

Абидат Вагабова нашла работу в поликлинике поселка Лев Толстой. Её трудоустройство стало возможным благодаря целевой программе «Земский доктор», которая направлена на привлечение медицинских специалистов в сельскую местность. Также ей помогла региональная программа «Губернаторские полтора миллиона», предоставляющая материальную поддержку врачам дефицитных специальностей.

В свободное время Абидат занимается самообразованием, регулярно изучая профильную медицинскую литературу.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов отметил эффективность программы, подчеркнув, что врачи устраиваются на работу в районные медицинские учреждения. Он также заявил о намерении продолжать поддержку медиков, которые необходимы региону.