В Липецкую область прибыл новый врач-терапевт — Абидат Вагабова. Она получила диплом Дагестанской государственной медицинской академии в 2013 году, затем прошла интернатуру по терапии в период с 2013 по 2014 годы. Вагабова имеет первую квалификационную категорию и более 10 лет опыта работы в сфере здравоохранения.

Абидат будет работать в поликлинике поселка Лев Толстой. Она трудоустроилась по целевой программе «Земский доктор», направленной на привлечение медицинских специалистов в сельские районы, а также благодаря действующей региональной программе «Губернаторские полутора миллиона», по которой врачи дефицитных специальностей получают материальную поддержку.Свободное время Абидат Вагабова посвящает самообразованию, регулярно изучая профессиональную медицинскую литературу.«Мы видим, что программа работает. Особенно радует, что врачи трудоустраиваются в районные медучреждения. Обязательно будем продолжать поддерживать медиков, которые очень нужны нашему региону», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.