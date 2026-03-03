новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

В Липецкую область переехала новый врач-терапевт — Абидат Вагабова. Она окончила Дагестанскую государственную медицинскую академию в 2013 году, прошла интернатуру по специальности «Терапия» с 2013 по 2014 годы, имеет первую квалификационную категорию. Стаж работы в сфере здравоохранения более 10 лет.

Абидат трудоустроилась в поликлинике поселка Лев Толстой благодаря программе «Земский доктор», нацеленной на привлечение медицинских специалистов в сельские районы. Также ей помогли средства по региональной программе «Губернаторские полтора миллиона», предназначенные для поддержки врачей дефицитных специальностей. В свободное время Абидат Вагабова углубляет свои знания, изучая медицинскую литературу.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов отметил: «Мы видим, что программа эффективно работает. Особенно радует, что медики трудоустраиваются в районные больницы. Мы продолжим поддерживать специалистов, которые так необходимы нашему региону».

