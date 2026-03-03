Уникальный для загородных лагерей региона проект реализуется в «Прометее». Там создаётся фиджитал-центр, который объединит цифровой и классический спорт. Здесь ребята смогут сначала соревноваться в компьютерных играх, а затем выходить на реальные спортплощадки. Такой формат позволяет учитывать современные интересы молодёжи и при этом сохранять пользу для здоровья.

Фиджитал-центр ещё не завершён, в то время как другой ключевой объект – Молодёжный кампус в «Прометее» – уже функционирует. Финансирование этого проекта было осуществлено в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Для создания кампуса был проведён ремонт здания, расположенного на берегу реки. Внутри предусмотрены семь трансформируемых площадок и конференц-зал, вмещающий 140 человек. Это позволяет организовывать мероприятия различного формата – от образовательных семинаров и стратегических сессий до торжественных встреч и показов фильмов.

О создании новых объектов в «Прометее» рассказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Он также отметил, что в регионе ведётся комплексное развитие молодёжной инфраструктуры. За последние годы построены новые школы, ведётся капитальный ремонт действующих. Обновлены молодёжные центры, открыты «Кванториумы», «Точки роста», «IT-кубы». В рамках программы «Профессионалитет» создаются современные образовательные кластеры, где молодые люди осваивают востребованные профессии.

«Хочется, чтобы молодёжь видела и знала: у нас можно получить качественное образование, найти дело по душе, создать семью и быть уверенными в завтрашнем дне. Важно, чтобы каждый молодой человек верил: его идеи важны, его труд нужен, его будущее – здесь», – подчеркнул Игорь Артамонов.