В лагере «Прометей» реализуется уникальный для региона проект — создание фиджитал-центра. Этот центр объединит цифровой и традиционный спорт. Юные участники смогут сначала соревноваться в видеоиграх, а затем переходить на настоящие спортивные площадки. Такой подход учитывает современные увлечения молодёжи, не утрачивая при этом ценности физического развития.

Фиджитал-центр пока в работе, а другой важный объект – Молодёжный кампус в «Прометее» – уже готов. Средства на его создание были выделены в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Для нового пространства отремонтировали корпус, расположенный на берегу реки. В здании оборудовано семь площадок-трансформеров и конференц-зал на 140 человек. Это позволит проводить мероприятия любых форматов – от образовательных мастер-классов и стратегических сессий до торжественных встреч и кинопоказов.

О создании новых объектов в «Прометее» рассказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Он также отметил, что в регионе ведётся комплексное развитие молодёжной инфраструктуры. За последние годы построены новые школы, ведётся капитальный ремонт действующих. Обновлены молодёжные центры, открыты «Кванториумы», «Точки роста», «IT-кубы». В рамках программы «Профессионалитет» создаются современные образовательные кластеры, где молодые люди осваивают востребованные профессии.

«Хочется, чтобы молодёжь видела и знала: у нас можно получить качественное образование, найти дело по душе, создать семью и быть уверенными в завтрашнем дне. Важно, чтобы каждый молодой человек верил: его идеи важны, его труд нужен, его будущее – здесь», – подчеркнул Игорь Артамонов.