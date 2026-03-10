новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

В ЕЛЕЦКОМ ЛО МВД НА ТРАНСПОРТЕ ПОЗДРАВИЛИ ЖЕНЩИН-СОТРУДНИЦ И ВЕТЕРАНОВ С 8 МАРТА

Руководство Елецкого ЛО МВД России на транспорте приняли участие в Всероссийской акции, приуроченной к Международному женскому дню «8 Марта – в каждый дом».
В преддверии этого особенного праздника коллеги-мужчины из Елецкого ЛО поздравили не только своих сотрудниц, но и женщин-ветеранов органов внутренних дел. Праздничное мероприятие прошло в теплой и дружелюбной атмосфере. В зале заседаний начальник отдела Константин Костеньков выразил благодарность женщинам за их труд и преданность делу.


Для замечательных сотрудниц был организован концерт, на котором представители ДК железнодорожников исполнили поздравительные песни, посвященные Международному женскому дню, тем самым выразив свои искренние поздравления и добрые пожелания женщинам.
Кроме того, в рамках подготовки к Международному женскому дню, руководители линподразделения встретились с женщинами-ветеранами. Заместитель начальника Елецкого ЛО Сергей Верста поздравил с праздником уважаемых ветеранов — майоров милиции в отставке Галину Михайловну Орлову, Лидию Олеговну Серегину и Надежду Алексеевну Михайлову.
Полицейские выразили признательность за их многолетнюю службу и вклад в воспитание нового поколения. В знак уважения ветеранам были вручены яркие букеты цветов с конфетами.
Женщины-ветераны в ответ поблагодарили сотрудников Елецкого линейного отдела МВД России на транспорте за внимание и заботу, пожелав им успехов в службе.
На фото — замначальника Елецкого ЛО МВД России на транспорте Сергей Верста и Галина Михайловна Орлова.
Фото Елецкого ЛО МВД России на транспорте.

