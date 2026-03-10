новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

ЕЗМО — он был такой один!

Роман ДЕМИН


В предстоящую субботу исполнится 70 лет с той поры, как вышел приказ министра здравоохранения СССР (14 марта 1956 года), согласно которому в Ельце началось строительство единственного в России завода для массового выпуска коррегирующих очковых оправ.


На месте цинкопрокатного


Его корпуса разместились на площадях ликвидированного Елецкого цинкопрокатного завода (был у нас и такой). Уже в феврале 1957 года новое предприятие выпустило первые 5 тысяч штук оправ ОП-20. Они представляли собой рамку с круглыми отверстиями под линзы и жесткими целлулоидными заушниками, расплющенными на концах. Продукция изготавливалась из полуфабрикатов, доставлявшихся из Москвы и Пензы.
Позже ассортимент изделий стал разнообразнее, качественнее, а их количество возросло до двух миллионов штук в год. В 60 — 80 годах ХХ века Елецкий завод медоборудования производил не только оправы для очков, но и медицинские изделия для учреждений здравоохранения (операционные столы, специальные койки, кушетки, тележки, зубоврачебные кресла и т. д.). А еще тут делали солнцезащитные очки в металлической оправе, дамские шпильки, торшеры и даже пельменницы (!). Причем, продукция ельчан пользовалась спросом даже за рубежом.

Советская модернизация


Кроме основных цехов (очковых оправ и медоборудования), имелись участки нестандартного оборудования, экспериментальный, ремонтный, деревообделочный, упаковки, транспортный, а также кислородная станция.
Здесь трудились более трех с половиной тысяч рабочих и служащих. Согласно постановлению Совета
министров СССР в 1978 году тут началась реконструкция с участием крупной австрийской фирмы «Фест-Альпино». После чего уже в 1984 году тут появился новый корпус очковых оправ мощностью 6 миллионов оправ в год.
В 1990 году предприятие закупило и смонтировало линию для производства одноразовых шприцев. Позже она станет самостоятельным заводиком под названием «Прометей».

Чего тут только не было!


На Елецком заводе медицинского оборудования имелась собственная столовая, а также многочисленные объекты социальной сферы: пионерский лагерь, два дома отдыха (!), детский сад, лечебница, сельское подсобное хозяйство и даже многотиражная газета.
А 35 лет назад, в 1991 году, на базе ЕЗМО создали первое в городе и Липецкой области (!) совместное советско-итальянское предприятие «КОМТЕЗ».
В то время предприятие поставило рекорд, выпустив 9 миллионов очковых оправ в год! Причем продукция соответствовала требованиям европейского уровня качества и запросам самых взыскательных покупателей, поскольку в 1997 году елецким очковым оправам присудили «Международный приз качества» в Париже.

Первый в области и стране


Долгое время завод оставался единственным по выпуску очковых оправ в России. Увы, сегодня от некогда славного предприятия почти ничего не осталось, кроме полуразрушенных корпусов.
К середине девяностых партнеры-итальянцы обанкротились, а собственных средств коллективу катастрофически не хватало. В двухтысячных продукция елецкого завода уже не могла выдерживать конкуренцию с китайскими аналогами, а также с хлынувшим в страну контрафактом, ввозившимся беспошлинно через российскую границу. И это при том, что в то время заводом руководил опытный управленец Анатолий Ефремович Чекмезов, которого в 2002 году Указом Президента РФ В. В. Путина наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» с формулировкой: «За многолетнюю добросовестную государственную службу».

Чекмезов не спас


Именно при А. Е. Чекмезове елецкие оправы выпускались в соответствии с внедренной на производстве системой международных стандартов качества ИСО 9000. Тут прошла замена технологического оборудования, а продукция ельчан, разработанная итальянскими дизайнерами, охотно покупалась не только в России, но и в соседних странах и Прибалтике.
Увы, демпинговые цены погубили, казалось бы, успешное, уникальное предприятие. К 2013 году оно оказалось в долгах, как в шелках, и остановило выпуск продукции. А 7 ноября 2019 года, по решению арбитражного суда, прекращена и деятельность самого юридического лица ООО «КОМТЕЗ» в связи с его ликвидацией.

Что тут будет?


Постепенно здешние корпуса превратились в классическую «заброшку» со всеми вытекающими последствиями.
Впрочем, не так давно владельцем мертвого предприятия стал известный елецкий предприниматель Николай Алексеевич Антонов, который по иронии судьбы в свое время возводил многие промышленные корпуса этого завода.
Возможно, для «заброшки» забрезжила надежда превратиться в нечто большее, чем непривлекательные промышленные руины. По крайней мере, в некоторых корпусах появились стеклопакеты, там провели ремонт.
И все же, положа руку на сердце, конечно же, искренне жаль, что Елец потерял уникальное предприятие.

