В регионе проводятся проверки готовности муниципалитетов к безопасному прохождению весеннего паводка в 2026 году. Эти мероприятия организованы в рамках работы Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Липецкой области и в соответствии с рекомендациями Министерства чрезвычайных ситуаций России.

Специальная комиссия оценивает готовность органов управления, сил и средств функциональных и территориальной подсистем РСЧС к действиям по предназначению в паводкоопасный период. Особое внимание уделяется: качеству подготовки планирующих документов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; выполнению планов по смягчению рисков и реагированию на ЧС в период половодья; готовности систем оповещения населения, в том числе в сельской местности и на территориях, не охваченных автоматизированными системами централизованного оповещения; проведению противопаводковых мероприятий в муниципальных образованиях.

Специалисты также проверяют готовность сил и средств, предназначенных для ликвидации последствий возможных происшествий, вызванных паводком. Особый контроль — за пунктами временного размещения и питания населения. Уточняются схемы и списки оповещения, маршруты эвакуации, наличие транспорта и готовность мест размещения для граждан, которые могут попасть в зоны возможного подтопления. Проверки округов начались с начала года. Завершить работу комиссии планируется к 15 марта.

Главное управление МЧС России по Липецкой области напоминает жителям региона о необходимости заблаговременно подготовиться к весеннему половодью. До начала паводка необходимо очистить придомовую территорию от снега, наледи и мусора; прочистить водоотводные канавы и трубы для беспрепятственного прохода талых вод. Также важно внимательно прослушивать сообщения по телевидению и радио, следить за информацией на официальных ресурсах МЧС России.

В случае подтопления важно незамедлительно: отключить газ, электричество и воду и следовать указаниям спасателей и представителей местной администрации. При эвакуации возьмите с собой документы, лекарства, тёплые вещи и запас еды. Не пытайтесь переходить затопленные участки вброд — течение может быть сильнее, чем кажется. Телефон экстренных служб — 112.

«С населением Липецкой области из года в год проводится инструктаж о мерах поведения в период паводка, особенно – среди проживающих на территориях, где такая ситуация наиболее вероятна. Такие места на особом контроле», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.