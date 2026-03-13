Три аспекта проблемы

Андрей Анатольевич НАЙДЕНОВ,

директор ОБУК «Государственная дирекция культурного наследия Липецкой области», эксперт Министерства культуры РФ по проведению государственной историко-культурной экспертизы



Отмечу сразу: правовая оценка ситуации с выявленным объектом культурного наследия «Дом жилой (кон. XVIII — нач. XIX в.)» по ул. Коммунаров, 8 уже дана в иске городской прокуратуры и вынесенном судебном решении. Но я могу высказать свое мнение по этой проблеме в целом, в том числе и потому что подобные ситуации возникают в сфере сохранения объектов культурного наследия, к сожалению, нередко.

Вопрос этот имеет как минимум три аспекта: правовой, общечеловеческий (обывательский, если хотите) и, скажем так, историко-культурный.

По-обывательски все просто: человек делает из заброшенного здания внешне красивое строение, вкладывая в это свои деньги, и зачем, спрашивается, ему не просто мешать, а еще и за это наказывать?

При этом обывателя, к огромному сожалению, мало волнуют два других аспекта… Я и сам, чисто по-человечески, могу только приветствовать желание и труды собственника, направленные на приведение в надлежащий вид принадлежащего ему памятника архитектуры. Более того, наше культурное наследие, лишенное, по понятным причинам постоянной и полномерной финансовой поддержки со стороны государства, просто не выживет без таких вот деятельных и предприимчивых людей. Только вот, как говорится, «эту бы энергию да в мирных целях»…

Что я имею в виду, попробую объяснить далее.







С юридической точки зрения (и такая оценка, повторюсь, уже дана соответствующими органами) все предельно просто: в соответствии с действующим законодательством РФ (нравится это кому-то или нет) владелец и включенного в реестр объекта культурного наследия, и выявленного объекта культурного наследия не имеет права проводить работы по его ремонту и реконструкции без разработки научно-проектной документации и согласования ее в установленном порядке. Чтобы не быть голословным, предлагаю убедиться в этом, прочитав внимательно ст. 45. «Порядок проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия» Федерального закона

№ 73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

И уж тут дело каждого обывателя самому решать, как ему относиться к некоему абстрактному гражданину, который берет на себя право определять: какие законы нашего государства он будет выполнять, а какие нет.

Лично мне кажется, что второй путь, очень, мягко говоря, неправильный…

Теперь что касается так называемого историко-культурного аспекта. Дело в том, что, проведя работы по реконструкции и ремонту выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой (кон. XVIII — нач. XIX в.)», исходя лишь из собственных представлений о «красоте», его собственник берет на себя бремя ответственности перед историей и гражданами нашей страны за придание памятнику архитектуры (в данном случае середины XIX столетия) внешнего облика, соответствующего его уровню культуры, образования и эстетического сознания.

А правильно ли это? Ведь смысл требования закона о необходимости разработки проекта реставрации памятника архитектуры только специалистами в этой сфере и обоснован желанием государства предотвратить необратимое изменение внешнего вида объекта культурного наследия в зависимости от личного вкуса отдельного гражданина, даже если в итоге результат такого изменения и будет радовать взгляд обывателей.

В данном случае требования закона были не исполнены, и в итоге на Коммунаров, 8 мы имеем вполне респектабельное здание с изящной башенкой с часами, которое способно украсить собой центральную улицу любого города. Только вот от памятника там почти ничего не осталось: кровля была другой формы, наличников таких не было вовсе, цвет стен абсолютно не соответствует традиционным для Ельца окраскам фасадов, а уж башня точно не имеет никаких елецких корней.

Так нужно ли древнему Ельцу, являющемуся историческим поселением федерального значения, такое «украшение»? Уверен, что нет! Его точно бы украсил еще один восстановленный памятник архитектуры XIX столетия, запечатленный на нескольких дореволюционных открытках Ельца!

И пусть это позднеклассическое здание было лишено богатого архитектурного декора, но расположенное в самом центре Ельца на перекрестке его важнейших магистралей, оно являлось важной частью истории города и наполняло это место и духом, и смыслом прекрасного уездного города — купеческой столицы нашего края!

И если «замыленный» взгляд ельчан, к сожалению, пока еще справедливо возмущающихся ненадлежащим видом многих старинных зданий города, видит в новом облике выявленного объекта культурного наследия на Коммунаров, 8 только радость обновления, то многочисленные гости одного из самых аутентичных по сохранности своего исторического центра городов центральной России, поверьте, сразу же почувствуют при взгляде на этот новодел его несоответствие духу старого Ельца.

Конечно, если не брать во внимание правовой аспект этой ситуации, то жители Ельца имеют право сами выбирать, как им относиться к подобным изменениям исторического облика их родного города. Только вот одобрение подобных действий собственников объектов культурного наследия может легко открыть ящик Пандоры, в результате чего созданное нашими предками и вроде как завещаемое потомкам культурное наследие очень скоро может покрыться фальшивым блеском вкусовщины.

Не дай-то Бог!

Бывшая детская больница



У здания на Коммунаров, 8 летом будущего года своего рода юбилей — 90 лет назад здесь открылась детская больница.

Ранее помощь юным ельчанам оказывалась в детском отделении городской больницы № 1 (ныне клиническая им. Н. А. Семашко).

Из архивных документов известно, что 9 июня 1937 года коллектив детской больницы переехал в здание на ул. Коммунаров, 8 (бывший дом помещиков Горшковых), где предварительно сделали реконструкцию, оборудовали отделения и палаты на 30 коек.

Возглавляла учреждение здравоохранения ельчанка, выпускница Воронежского медицинского института О. Б. Розенбергер.

Во время Великой Отечественной войны здание Елецкой детской больницы отдали под военный госпиталь, но женско-детская консультация продолжала работать. Детей раннего возраста поддерживали бесплатным питанием. Организовали пищевую станцию, на которой готовили 1000 порций в день, продолжала работать молочная кухня. В 1947 году детская больница возобновила свою работу.

Позже учреждение сменило месторасположение.

Многие годы на Коммунаров, 8 размещался музыкально-педагогический факультет ЕГУ им. И. А. Бунина, открывшийся в тогда еще пединституте в 1994 году.