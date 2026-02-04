Родителям и детям

Сегодня я хочу обратиться к родителям и поговорить с ними о безопасности детей в цифровой среде. Эта тема, в связи с активным вовлечением несовершеннолетних пользователей в деятельность различных электронных платформ, становится все более актуальной. На взрослых лежит ответственность за воспитание культуры осознанного и безопасного поведения в интернет-пространстве.

1️⃣ Прежде всего, родителям следует передавать детям не только технические навыки применения сетевых технологий. Необходимо вести с ними диалог о том, для чего они используют Интернет. Важно интересоваться, чем именно увлекается ребенок, какие сайты посещает. Доверительная атмосфера, в которой можно безбоязненно поговорить с родными, может стать фундаментом цифровой безопасности.

2️⃣ Уделяйте внимание установленному на контент возрастному рейтингу. Фильмы и мультфильмы, приложения и видеоролики, игры и сайты имеют ограничения, сформированные на основе экспертной оценки их содержания. Не пренебрегайте возможностью узнать у ребят, чем именно они интересуются. При необходимости следует обсудить их выбор и объяснить, почему следует отказаться от той или иной информации.

3️⃣ Воспользуйтесь инструментами родительского контроля, которые предоставляют современные цифровые устройства. С их помощью можно ненавязчиво ограничить контент и проводимое в сети время, при этом не превращая заботу в слежку. Установите антивирус, включите в браузерах функцию «безопасный поиск», вовремя обновляйте программное обеспечение.

4️⃣ Родителям важно проявлять осторожность при публикации фотографий и другой информации о ребенке. Размещение снимков и других сведений в открытом доступе может стать источником различных угроз, в том числе использоваться злоумышленниками для дистанционных манипуляций.

5️⃣ Не стесняйтесь интересоваться онлайн-друзьями детей. Они могут оказаться взрослыми людьми, склоняющими к противоправным или аморальным действиям. Обращайте внимание на то, сколько времени ребенок проводит в Сети. Научите его сообщать о любых подозрительных активностях – сообщениях, просьбах о личной встрече, предложениях заработать или выполнить какие-то задания.

👉 Помните: постоянное использование наушников, снижение интереса к окружающему миру, изоляция от родных и знакомых – это тревожные сигналы. Они могут свидетельствовать не только о цифровой зависимости, но и о вовлечении в опасные схемы. Но даже в таких случаях требуются не запреты, а диалог и, при необходимости, обращение к специалистам. Ребенок должен знать, что он может рассказать о своих трудностях взрослым, не опасаясь наказания.

6️⃣ Родителям необходимо сознательно выделять время для совместной деятельности без использования цифровых устройств. Это могут быть прогулки, спортивные и настольные игры, чтение или беседы. Все это не может стать заменой Интернету, но при этом формирует у ребенка доверие и чувство опоры в семье. А это, в свою очередь, повышает его устойчивость к манипуляциям и другим рискам в виртуальной среде.