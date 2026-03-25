Сообщение секретаря Общественной палаты Российской Федерации о составе общественной наблюдательной комиссии и об изменениях в нем, произошедших за период с 01.08.2025 по 31.12.2025

В соответствии с Федеральным законом от 10.06.2008 №76-ФЗ«Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам,находящимся в местах принудительного содержания»общественная наблюдательная комиссия Липецкой области образована в правомочном составе (решение совета Общественной палаты Российской Федерации от 29.08.2025 №243-C, состав в количестве 9 человек (Адодин Артём Дмитриевич, Акобян Сурен Сахакович, Валов Виталий Борисович, Колчева Любовь Александровна, Курин Анатолий Алексеевич, Никуличева Елена Анатольевна, Пролыгин Андрей Николаевич, Семидубер Елена Евгеньевна, Чеснаков Александр Евгеньевич), местонахождение: 398050, Липецкая обл., г.Липецк, ул. Крайняя, д. 7, каб. 14).