«Чистое поколение — 2026»

На территории Липецкой области с 6 по 15 апреля 2026 года проводится первый этап межведомственной комплексной оперативно­-профилактической операции «Чистое поколение — 2026». Мероприятие организованно УМВД России по Липецкой области.
Цели акции — предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних и молодежи, выявление и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, а также  повышение уровня осведомленности населения о последствиях потребления наркотиков и ответственности за участие в их обороте.
Если у вас активная гражданская позиция и вы готовы оказать содействие сотрудникам полиции в выявлении и пресечении противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков, вы можете обратиться по телефонам дежурной части ОМВД России по г. Ельцу 8 (474-67) 6-00-94, 6-01-94.
ОНК ОМВД России по г. Ельцу.
