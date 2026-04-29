Начал свою деятельность обновленный состав Общественной палаты Липецкой области восьмого созыва. Формирование коллегиального органа проходило в строгом соответствии с федеральным и региональным законодательством. В состав палаты вошли 48 представителей некоммерческих организаций, социально ориентированных объединений, учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта, бизнеса и СМИ. Срок полномочий нового созыва составит три года.

Новый состав демонстрирует высокий профессиональный и статусный уровень. В числе членов палаты Герой Советского Союза и Герой России, два кавалера Ордена Красной Звезды, два ветерана специальной военной операции, представители научного сообщества (два доктора и девять кандидатов наук), шесть обладателей почётных званий отраслевых министерств и ведомств.

На первом заседании председателем вновь избрали Елену Гончарову, которая руководит Липецким филиалом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Она отмечена медалью «За заслуги перед Отечеством II степени» и получила благодарности от Президента РФ и Министерства труда и социального развития.

«Для меня большая честь и огромная ответственность вновь возглавить Общественную палату Липецкой области. Я благодарна коллегам за оказанное доверие. Особенно отрадно, что новый созыв получился таким энергичным и профессионально насыщенным. В команду пришли новые люди. А это значит – новые реальные дела, идеи и современные подходы к запросам общества. При этом мы сохранили наших умудрённых опытом коллег, благодаря которым сохраняется преемственность и глубина проработки вопросов. Уверена, такая команда способна эффективно выстраивать диалог между обществом и властью, оперативно реагировать на запросы жителей региона и предлагать взвешенные, выверенные решения. Впереди три года интенсивной работы, и мы приложим все усилия, чтобы Общественная палата оставалась надёжным каналом обратной связи и реальным инструментом общественного контроля в Липецкой области», – отметила Елена Гончарова.

Заместителями председателя Общественной палаты избраны ветеран специальной военной операции, участник программы «Гордость Липецкой земли» Дмитрий Раев и профессор кафедры «Менеджмент и общегуманитарные дисциплины», заместитель директора по научной работе Липецкого филиала Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Смыслова.

«Очень важно, что среди членов палаты – участники специальной военной операции, которые слышат и понимают запросы своих земляков. Уверен, что сочетание опыта и свежих идей позволит палате стать ещё более эффективным инструментом общественного контроля и прямой связи между гражданами и региональной властью. Рассчитываю на совместную, плодотворную работу на благо Липецкой области», – отметил губернатор региона Игорь Артамонов.

Новому составу предстоит продолжить работу по развитию институтов гражданского общества, экспертной оценке региональных законопроектов и общественному контролю в Липецкой области.