Начал свою деятельность обновленный состав Общественной палаты Липецкой области восьмого созыва. Формирование коллегиального органа проходило в строгом соответствии с федеральным и региональным законодательством. В состав палаты вошли 48 представителей некоммерческих организаций, социально ориентированных объединений, учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта, бизнеса и СМИ. Срок полномочий нового созыва составит три года.

Новый состав демонстрирует высокий профессиональный и статусный уровень. В числе членов палаты Герой Советского Союза и Герой России, два кавалера Ордена Красной Звезды, два ветерана специальной военной операции, представители научного сообщества (два доктора и девять кандидатов наук), шесть обладателей почётных званий отраслевых министерств и ведомств.

На первом заседании на пост председателя была переизбрана Елена Гончарова, которая возглавляет Липецкий филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Награждена медалью «За заслуги перед Отечеством II степени», удостоена благодарностей Президента РФ и Министерства труда и социального развития.

«Для меня большая честь и ответственность вновь стать руководителем Общественной палаты Липецкой области. Благодарю коллег за оказанное доверие и рада, что новый созыв оказался таким энергичным и профессиональным. В команду пришли новые специалисты, что обещает новые инициативы, идеи и современные подходы к решению общественных вопросов. При этом мы сохранили опытных коллег, что обеспечивает преемственность и глубокий анализ проблем. Уверена, что такая команда сможет эффективно налаживать диалог между обществом и властью, быстро реагировать на запросы жителей региона и предлагать взвешенные и продуманные решения. Впереди три года интенсивной работы, и мы сделаем всё возможное, чтобы Общественная палата продолжала быть надёжным каналом обратной связи и действенным инструментом общественного контроля в Липецкой области», – подчеркнула Елена Гончарова.

Заместителями председателя Общественной палаты избраны ветеран специальной военной операции, участник программы «Гордость Липецкой земли» Дмитрий Раев и профессор кафедры «Менеджмент и общегуманитарные дисциплины», заместитель директора по научной работе Липецкого филиала Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Смыслова.

«Очень важно, что среди членов палаты – участники специальной военной операции, которые слышат и понимают запросы своих земляков. Уверен, что сочетание опыта и свежих идей позволит палате стать ещё более эффективным инструментом общественного контроля и прямой связи между гражданами и региональной властью. Рассчитываю на совместную, плодотворную работу на благо Липецкой области», – отметил губернатор региона Игорь Артамонов.

Новому составу предстоит продолжить работу по развитию институтов гражданского общества, экспертной оценке региональных законопроектов и общественному контролю в Липецкой области.