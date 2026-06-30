Чтобы помнили!

Команда Молодой Гвардии провела ряд мероприятий, приуроченных ко Дню ветерана боевых действий. Активисты организовали встречи с участниками различных военных конфликтов. Герои рассказали непридуманные истории о мужестве и службе Отечеству.

Кроме того, в рамках памятной даты молодогвардейцы почтили память павших воинов. Активисты возложили цветы к мемориалам, отдавая дань уважения тем, кто пожертвовал своей жизнью ради мира.

Эти акции стали важным шагом в деле патриотического воспитания молодёжи и сохранения исторической памяти.