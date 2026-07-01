На городской лыжной базе открыли Доску почета, где разместили фотографии 21-го юного спортсмена и двух команд нашего города.

В торжественной обстановке на Лыжной базе чествовали лучших из лучших, прославляющих Елец достижениями в спорте. Каждый из них получил именной сертификат о занесении на Доску почета и памятные подарки. Кстати сказать, наш город на редкость богат молодыми спортивными талантами и возможностями для их реализации. Среди отмеченных талантов есть и фигуристы, и боксеры, и пловцы, кажется, нет такого вида спорта, который не культивируется в Ельце.

Юных чемпионов поздравил начальник городского управления по физической культуре, спорту и молодежной политике Владимир Хабибулин. После награждения виновников торжества, они сами, а также их родители и тренеры увидели концертную программу, подготовленную елецкими артистами.