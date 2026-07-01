новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

"Молодёжка"

Чествовали лучших!

0 8

На городской лыжной базе открыли Доску почета, где разместили фотографии 21-го юного спортсмена и двух команд нашего города.

В торжественной обстановке на Лыжной базе чествовали лучших из лучших, прославляющих Елец достижениями в спорте. Каждый из них получил именной сертификат о занесении на Доску почета и памятные подарки. Кстати сказать, наш город на редкость богат молодыми спортивными талантами и возможностями для их реализации. Среди отмеченных талантов есть и фигуристы, и боксеры, и пловцы, кажется, нет такого вида спорта, который не культивируется в Ельце.

Юных чемпионов поздравил начальник городского управления по физической культуре, спорту и молодежной политике Владимир Хабибулин. После награждения виновников торжества, они сами, а также их родители и тренеры увидели концертную программу, подготовленную елецкими артистами.

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

Елецкий рекорд: 880 шахматистов на площади Ленина

Артист и педагог

Молодежь Ельца — за здоровый образ жизни!

От Кубка мира до шахматного турнира

О Родине с любовью!

1 из 22
Новости ВРФ