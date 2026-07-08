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Официальное опубликование

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ Липецкой области Российской Федерации от 07.07.2026 №1590 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Елец от 05.08.2020 № 915 «Об утверждении цен на платные услуги Муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство» (с изменениями от 31.08.2020 № 1006, от 23.11.2020 № 1518, от 01.02.2021 № 69, от 06.08.2021 № 1164, от 02.12.2021 № 1853, от 28.12.2021 № 2007, от 16.02.2022 № 247, от 21.06.2022 № 1198, от 01.11.2022 № 1558, от 18.05.2023 №109, от 28.06.2024 № 1078, от 20.03.2025 № 609, от 26.06.2025 № 1299, от 19.12.2025 № 2802, от 19.01.2026 № 45, от 23.03.2026 № 570)»

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