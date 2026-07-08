Выступает сотрудница юрклиники ЕГУ им. И. А. Бунина Елизавета Прокофьева.

В рамках Всероссийской недели бесплатной правовой помощи юридическая клиника ЕГУ им. И. А. Бунина провела правовой интенсив, посвященный мерам поддержки семей в Липецкой области.

Правовой интенсив — это формат интенсивного обучения, направленный на глубокое погружение в конкретную тему, развитие профессиональных навыков или повышение правовой грамотности. В отличие от обычных лекций, такой формат предполагает активное вовлечение участников.

Студенты Елизавета Прокофьева и Яна Серегина под руководством преподавателя кафедры юриспруденции им. В. Г. Ермакова кандидата юридических наук Виктора Николаевича Щепетильникова подготовили и разобрали актуальные вопросы: от региональных выплат семьям до нюансов распоряжения материнским капиталом.

Особое внимание уделили поддержке студенческих семей: как совмещать учебу с воспитанием детей, какие льготы положены молодым родителям, а также как и где получить консультацию по правовым вопросам.

Фото из архива юрклиники ЕГУ им. И. А. Бунина.