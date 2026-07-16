новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Официальное опубликование

Постановление территориальной избирательной комиссии г. Ельца № 13/140 от 16 июля 2026 года «О приеме предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий избирательных участков №№ 07-01 — 07-49 срока полномочий 2023-2028 гг., № 07-50 срока полномочий 2022-2027 гг. и участковых избирательных комиссий избирательных участков №№ 07-51 – 07-53, образованных в местах временного пребывания избирателей, при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва, депутатов Липецкого областного Совета депутатов восьмого созыва»

0 2
13_140_О-приеме-предложений-в-доп_резерв-составов-УИКСкачать
Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации городского округа город Елец…

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО…

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО…

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ…

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ…

1 из 313
Новости ВРФ