Постановление территориальной избирательной комиссии г. Ельца № 13/140 от 16 июля 2026 года «О приеме предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий избирательных участков №№ 07-01 — 07-49 срока полномочий 2023-2028 гг., № 07-50 срока полномочий 2022-2027 гг. и участковых избирательных комиссий избирательных участков №№ 07-51 – 07-53, образованных в местах временного пребывания избирателей, при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва, депутатов Липецкого областного Совета депутатов восьмого созыва»