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Первая полосаПраздник!

Ельчане под Андреевским флагом

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В Ельце прошло празднование 330-летия Военно-морского флота (ВМФ) России.

Торжества открылись шествием горожан, причастных к службе на морях и океанах. Несмотря на проливной дождь, моряки с Андреевскими флагами прошли от площади Победы до пл. Революции. У Вечного огня они возложили венки и минутой молчания почтили память павших в боях за Родину. Кроме того, к памятнику всем морякам, открытому два года назад в сквере «афганцев», также в этот день возложили цветы.

Возложение цветов к Вечному огню.

Торжественная часть мероприятия прошла в Центре молодежи. Там состоялся митинг, на котором моряков с праздником поздравили председатель комитета по государственному устройству и местному самоуправлению облсовета депутатов Екатерина Петровна Хрусталева, председатель горсовета депутатов Виктор Николаевич Никонов, благочинный храмов Ельца протоиерей Владимир Федюшин и координатор елецкого штаба «Своих не бросаем» Дениса Николаевича Малых.

— Благодаря вашей доблести, мужеству и героизму наша страна остается великой морской державой, — подчеркнул в своем выступлении В. Н. Никонов. — Нам есть на кого равняться. Особая благодарность вам за службу в зоне специальной военной операции, за помощь, которую оказываете бойцам СВО и их семьям. Уверен, вместе мы победим. Вы передаете свой бесценный опыт молодому поколению, морские традиции продолжают жить.


Председатель горсовета депутатов В. Н. Никонов поздравляет моряков с праздником.

После поздравительных слов прошла церемония награждения. Руководитель елецкой городской организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, капитан второго ранга запаса Юрий Евгеньевич Михеев вручил членам елецкого отделения общероссийского движения поддержки флота памятные медали к юбилею ВМФ, а также благодарственные письма за активную жизненную позицию и вклад в оказание гуманитарной помощи бойцам СВО. К поздравлениям присоединился и председатель местного отделения общероссийского движения поддержки флота Сергей Владимирович Поняшкин. Он подошел к делу творчески, исполнив песню «Письмо подводника». Завершилось торжество спортивными состязаниями. Участники соревнований испытали себя в отжиманиях и подъеме гири весом в 24 кг. Также любой желающий мог научиться делать окопные свечи. А для самых маленьких ельчан провели тематическую викторину.

Соб. инф.

В ТЕМУ: Многие ельчане отдавали долг Родине в рядах военно-морского флота. Двое из наших земляков отмечены высшими государственными наградами за свои подвиги. Так, старшина 2-й статьи Георгий Дмитриевич Курбатов получил звание Героя Советского Союза, а наш современник гвардии матрос Черноморского флота Владислав Александрович Дорохин удостоен награды Герой России посмертно.

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