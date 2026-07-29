ОЭЗ «Липецк» снова признана одной из самых эффективных площадок в России

По итогам отчета Минэкономразвития РФ за 2025 год, особая экономическая зона «Липецк» получила 97 баллов из 100 возможных. Этот же уровень эффективности — 97% — ОЭЗ демонстрирует накопленным итогом с момента её основания. Аналитики ведомства оценивали не только объём привлечённых инвестиций, но и общий экономический эффект: создание рабочих мест, выручку, налоговые и таможенные платежи, развитие инфраструктуры и качество управления.

На конец 2025 года в ОЭЗ «Липецк» было зарегистрировано 67 резидентов. На двух площадках, Грязинской и Елецкой, в течение прошедшего года создано около 450 рабочих мест, всего же в завершении 2025-го — 6 621. Объём инвестиций от резидентов ОЭЗ «Липецк» за 2025 год составил 9 503 миллиона рублей, а накопленным итогом это показатель равен 127 291 миллион рублей (прирост составил 8% к 2024-му). На 23% за данный период увеличился объем налогов, уплаченных в бюджеты всех уровней — 9 576 млн рублей.

ОЭЗ «Липецк» расположена на трёх площадках: в Липецке, Грязинском и Елецком муниципальных округах. Общая площадь участков — 2 422 гектара.

«По результатам Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон страны за 2025 год наша ОЭЗ заняла I место, как и в 2022 и 2024 годах. Это результат каждодневной, системной работы, которую также подтверждает рейтинг Минэкономразвития», — считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.