Игорь Артамонов проверил ход капремонта школы №41 и детсада №38 в Липецке

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов совместно с мэром Липецка Михаилом Щербаковым проинспектировал ход капитального ремонта в школе №41 и детском саду №38. Оба учреждения находятся в зоне особого внимания из-за критического состояния инженерных коммуникаций. Школе – 60 лет, детскому саду – 40, и для обоих это первый капитальный ремонт.

В последнее время в учреждениях участились порывы на сетях, протечки батарей. В школе из-за ошибок при монтаже системы канализации регулярно происходили засоры и перебои, что доходило до отмены занятий. Все недочёты и неполадки будут устранены. В зданиях появятся современные, безопасные и комфортные условия для детей и педагогов.

Всего в этом году в Липецкой области капитально ремонтируется более 40 объектов образования – в рамках национальных проектов «Молодёжь и дети» и «Семья».

«Объём работ большой. Держим на контроле, чтобы дети и педагоги пришли в обновлённые, безопасные и современные условия. В школе и садике, которые мы сегодня посмотрели, проблемы копились годами – теперь всё будет позади», – отметил губернатор Игорь Артамонов.